На склоне вулкана на Камчатке развернули огромный российский флаг

10:30, 17 августа 2019, ПАИ

Флаг площадью 1423 квадратных метра развернули 17 августа на клоне Авачинского вулкана на Камчатке. Это стало частью патриотической акции в рамках Дня вулкана, пишет ТАСС.

На склон поднимали рулон весом 80 кг, он достигал 30 метров. В разворачивании полотнища помогали сотрудники МЧС. Участниками акции стали представители общественной организации «Все миры». До этого они поднимали российский флаг в Арктике на дрейфующих льдах и на льду озера Байкал.

Уже известно, что эти факты будут внесены в книгу рекордов России. Однако останавливаться на таких достижениях авторы акции не намерены. В проекте разворачивание триколора в Антарктиде.