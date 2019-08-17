Глава района о включении Печор в перечень моногородов России: У нас открываются новые перспективы

20:12, 17 августа 2019, ПАИ

«Включение Печор в перечень моногородов России - это большое и знаковое событие для печерян, для города, для его развития», - заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации глава Печорского района Дмитрий Сопотов.

Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«В нашем районе находятся достопримечательности российского масштаба. Это и Псково-Печерский монастырь, и Изборская крепость, и Изборский заповедник. Это уникальные объекты», - добавил Дмитрий Сопотов.

По его словам, статус моногорода позволит преобразить и Печоры. «Мы ожидаем в ближайшее время подписание губернатором распоряжения о создании рабочей группы, в состав которой вошли бы не только руководители области и района, но и общественники, представители бизнес-сообщества, специалисты в области культуры, архитектуры, дизайна. Ведь здесь должны участвовать все, никто не должен оставаться равнодушным», - подчеркнул глава района и добавил, что примером такой работы стал проект «Волонтеры культуры», который реализуется на территории Печор.

По его словам, не только Печоры, но и многие другие города Псковской области вправе получить статус моногорода, а, значит, и реализацию новых проектов.

«Печоры - это тот город, который встречает гостей на границе России. Но ведь и вся Псковская область - это ворота России. Это то, по чему судят о стране, создают впечатление о ней в целом. Значит, - и это наша совместная задача, - необходимо добиваться того, чтобы наш регион стал своего рода монорегионом. У него огромный потенциал, с ним неразрывно связана история становления нашего государства, и в него оправдано вложение средств», - подчеркнул Дмитрий Сопотов.