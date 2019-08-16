Печоры включены в список моногородов России

20:00, 16 августа 2019, ПАИ

Город Печоры, расположенный в Печорском районе Псковской области, включен в список моногородов России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. На днях Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что это решение даёт новые возможности для развития территории.

«Для нас это важное решение, так как новый статус открывает доступ к дополнительным мерам поддержки по линии Минэкономразвития и Фонда моногородов. А это — новые возможности для инвестиций и социально-экономического развития территории. Учитывая приграничное положение Печор, точек приложения сил может быть множество. Здесь важна инициативность и местных властей, и бизнеса. Рассчитываю, что никто не будет просто сторонним наблюдателем», — сказал Михаил Ведерников.