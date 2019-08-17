Вице-спикер регионального парламента о статусе моногорода: Это очень своевременная мера поддержки для Печор

20:48, 17 августа 2019, ПАИ

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко убежден, что придание статуса моногорода - «очень своевременная мера поддержки для Печор». Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По его словам, у Печор и района в целом немало проектов по созданию комфортной городской среды, модернизации учреждений, развитию малого и среднего предпринимательства, укреплению туристической отрасли. Получение статуса позволяет все эти планы реализовать «в комплексе», этому во многом будет способствовать привлечение федеральных средств.

«Предстоит очень большая подготовительная работа. Ведь в программу развития Печор необходимо включить не только мероприятия по благоустройству, но и с учетом приграничного положения сформулировать приоритетные направления развития в целом «, - добавил Виктор Остренко.

Он отметил, что Печоры - это своего рода «туристическая доминанта в Псковской области». «А потому те вложения, которые поступят благодаря новому статусу, дадут новый виток развитию не только моногорода, но и региона в целом», - сказал вице-спикер парламента.

По его словам, будут созданы благоприятные условия для некоммерческого сектора экономики. Локальное развитие территории, без сомнения, простимулирует самозанятость населения по направлению «народные промыслы», будут наращивать свой потенциал фермерские хозяйства, расширится спектр услуг для туристов. ​