Авиамодельный фестиваль и астрономический форум организуют в Пскове 24 августа

11:07, 18 августа 2019, ПАИ

24 августа в Пскове на горе Соколиха (площадка у памятника Александру Невскому) состоится открытый авиамодельный фестиваль и астрономический форум, сообщили Псковскому агентству информации в клубе «Юный техник».

12:00 - 13:00 - регистрация прибывших участников фестиваля.

13:00 - 16:30 - авиамодельные соревнования.

16:30 - 17:30- подведение итогов соревнований, награждение победителей.

18:00 - открытие форума «АстроПсков».

Гостей мероприятия ожидают:

Астролекторий – выступление гостей астрофорума в чередовании с видеорядом познавательных роликов.

Астрофотостудия – обучение первичным навыками астрофотографии в сочетании с фотовыставкой работ псковских любителей астрофотографии.

Площадка пыталовского Народного музея космонавтики, посвящённая «Бурану».

Мастер-классы (рисование 3D-ручкой, разукрашивание космических объектов и др.)

Научное шоу от выпускников физико-математического факультета ПсковГУ.

Когда стемнеет, начнутся ночные наблюдения звёздного неба, Луны и Юпитера с помощью телескопов различных строений и модификаций.

Поздним вечером с огненным шоу выступит шоу-группа «Айрис».

Лекторий:

- в 18:30 выступит председатель Секции истории авиации и космонавтики СПбФ ИИЕТ РАН, Зам. председателя СПбО Русского космического общества (РКО) Виталий Лебедев.

В 2019 году первому космонавту планеты Земля Юрию Алексеевичу Гагарину исполнилось бы 85 лет. Поэтому посетителям фестиваля расскажут о малоизвестных фактах его биографии. В 1968 году Гагарин вместе со своими товарищами из первого отряда космонавтов окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского по специальности «Пилотируемые воздушные и космические летательные аппараты и двигатели к ним». Темой их дипломного проекта был космический самолёт, подобные которому поднялись в космос лишь десятилетия спустя. И если бы ни его гибель в марте того же года, то, возможно, сейчас на орбиту летали бы не американские «шаттлы», а «бураны», стартовым аэродромом которых могло стать студенческое космическое КБ с главным конструктором – Юрием Гагариным. Об этом и пойдёт наш рассказ.

- 20:00 лектор РКО Алевтина Лещенко проведёт «Обзорную экскурсию по Солнечной системе» и расскажет о космических событиях 2019 года. А лектор РКО, в прошлом сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Хохлов расскажет об астрономических событиях 2019 года.

- 21:00 председатель Псковского отделения РКО, преподаватель физики и астрономии Владимир Колпаков выступит с презентацией «Туманности — загадочные красоты космоса».

В 22:00 в лектории начнётся показ фильмов о космосе. А все желающие смогут переместиться на площадку наблюдений, где Георгий Хохолов проведёт мастер-класс «Основы астрофотографии и знакомство со звёздным небом».