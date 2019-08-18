Названы лучшие курорты России для отдыха с детьми

15:22, 18 августа 2019, ПАИ

Названы лучшие курорты России для отдыха с детьми: семь из них - крымские, ещё три - краснодарские, сообщает РИА «Новости».

Десятку самых востребованных курортов для отдыха на море в бархатный сезон с детьми составляют Евпатория, Ялта, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка в Республике Крым и город Севастополь, а также Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае.

Туристы с детьми бронируют в сентябре отдых на море на период от 10 до 13 ночей и тратят на аренду жилья в среднем от двух до трех с половиной тысяч рублей в сутки.

Самым дорогим городом из этого списка стала Ялта. Средняя стоимость жилья в сутки составляет там примерно 3,5 тысячи рублей. А Геленджик стал самым бюджетным курортом для проживания. Жилье в сутки в городе обходится в среднем в две тысячи рублей.

Дольше всего отдыхающие предпочитают оставаться в Евпатории. В среднем туда едут на 12,6 ночи. Наименее продолжительный отдых - в Сочи. Там в среднем отдыхают 9,9 ночи.