Стрелять из лука учили воспитанников клуба «Мечта» в Пскове

15:19, 19 августа 2019, ПАИ

В Финском парке в Пскове состоялось досуговое мероприятие, на котором воспитанники социального клуба «Мечта» Псковского городского молодёжного центра и псковские подростки смогли научиться стрелять из лука.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодёжном центре, ребятам рассказали о том, как правильно стоять и целиться при стрельбе из лука. После этого молодёжь смогла применить полученные знания на практике.

Социальный клуб «Мечта» создан для работы с молодежью в возрасте от 12 до 18 лет по месту жительства. Данный клуб является одним из филиалов молодежного центра Пскова.