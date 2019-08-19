Посвященный 75-летию Победы автопробег пройдёт в Псковской области в 2020 году

16:56, 19 августа 2019, ПАИ

В апреле 2020 года Псковская область примет участие в автопробеге, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пятый этап автопробега пройдёт в городах России в рамках всероссийской акции «И помнит Мир, спасенный». Старт автопробега запланирован 5 апреля, финишируют участники мероприятия 9 мая. За 35 дней предстоит преодолеть более 11 тысяч километров по городам-героям России и Белоруссии.

За предыдущие четыре этапа в 2016-2019 годах участники проекта преодолели 23 тысячи километров и находились в пути 96 дней. Автопробег принимали в 102 населенных пунктах.

Организаторами автопробега выступают «Спортивный клуб Победа», министерство обороны, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, участвующих в приемке участников автопробега, всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Российская ассоциация героев. Мероприятие проходит в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 2016-2020».