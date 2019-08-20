Волейбольная площадка появилась на улице Западной в Пскове

10:33, 20 августа 2019, ПАИ

В Пскове в сквере на улице Западной появилась новая площадка для волейбола. Об этом Псковскому агентству информации сообщил депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, профинансировавший работы.

Спортивная площадка создана на улице Западной по инициативе местных жителей. Они обратились с просьбой к вице-спикеру Псковского областного Собрания депутатов, региональному координатору проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» Юрию Сорокину. Депутат поддержал идею граждан и выделил средства на обустройство территории.

На днях строители закончили работы. Они также установили антивандальную сетку, которую разместили таким образом, чтобы на площадке могли играть как взрослые, так и дети.

Площадка для волейбола находится рядом с workout-площадкой и уличными тренажерами, где вместе с профессиональными атлетами тренируются дети, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья.