На праздник Успения в Печорах планируют открыть спортивную и детскую площадки

12:26, 20 августа 2019, ПАИ

Новые спортивные объекты появятся в Печорах у стен паломнического центра Псково-Печерского монастыря. Официально открыть их планируют 28 августа, в праздник Успения, сообщил помощник митрополита Псковского и Порховского Тихона Николай Крутов на встрече с журналистами.

«Сама площадка — уникальная. Громадная. Сделана в соответствии со всеми последними требованиями. Туда входят площадка для игровых видов спорта: баскетбол, футбол, волейбол, теннис. Также для детей площадка с каруселями и оборудованием для детского скалолазания. Открывать площадку мы официально будем, наверное на праздник Успения», - цитирует Николая Крутова корреспондент Псковского агентства информации.

Современный игровой комплекс устроен по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона. Однако, как подчеркнул спикер, пользоваться им смогут не только гости Паломнического центра, но и жители Печор.