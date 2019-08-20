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Общество

«Союзмультфильм» получит права на Чебурашку

Наследники Эдуарда Успенского по желанию писателя передали «Союзмультфильму» все права на Чебурашку, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиану Слащеву.

По словам Юлианы Слащевой, передача прав дает «Союзмультфильму» возможность продолжать истории про Чебурашку с новыми авторами и сценаристами, а также думать о других форматах, не только сериальных, но и в полном метре.

На данный момент документы по передаче прав находятся на согласовании с министерством культуры России и Росимуществом.

В 2019 году исполняется 50 лет с момента появления на экранах сразу нескольких российских мультфильмов. 20 августа традиционно считается днем рождения Чебурашки - персонажа книг Эдуарда Успенского. В день рождения Чебурашки киностудия «Союзмультфильм» представила короткометражный авторский мультфильм «Переезд». Зрители впервые смогли увидеть Чебурашку, Крокодила Гену и Шапокляк в формате 3D. Мультфильм посвящен памяти Эдуарда Успенского и старому зданию киностудии «Союзмультфильм».

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