Блокировать банковские карты при подозрительных операциях предложили в России

16:04, 20 августа 2019, ПАИ

В России предложили блокировать банковские карты при подозрительных операциях. С соответствующим предложением выступили российские банки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-президента ассоциации банков России Алексея Волуйкова.

Он отметил, что предложение банкиров должно помочь в борьбе с выводом украденных у клиентов кредитных организаций средств со счетов и карт. Карты будут временно блокировать при попытках зачисления на них незаконно полученных средств.

В случае подозрительной транзакции карту получателя заблокируют, пока транзакцию не подтвердит отправитель. Предлагается блокировать карту получателя на два дня, а если отправитель обратится в полицию, то срок блокировки увеличится до 30 рабочих дней.

По словам Алексея Волуйкова, 27 августа ассоциация банков России проведёт заседание комитета по информбезопасности, на котором обсудят поправки к закону «О национальной платежной системе» и антиотмывочному закону.