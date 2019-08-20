Путин поручил модернизировать первичное звено медицины

21:02, 20 августа 2019, ПАИ

К 1 октября правительство России должно будет подготовить принципы модернизации системы первичного звена медицины. Такое поручение дал глава государства Владимир Путин на совещании по вопросам здравоохранения, сообщается на официальном сайте Кремля.

Кроме того, президент поставил задачу кабинету министров инициировать и организовать подготовку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в субъектах России. Глава государства также поручил создать механизмы контроля за качеством этих программ и за ходом их реализации и исполнения.

Владимир Путин подчеркнул, что эти программы должны быть готовы и защищены не позднее 1 июля 2020 года.