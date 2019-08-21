0
13:09
Шесть новостроек в Пскове посетят участники спецтура 24 августа
12:28
Двумя новыми артистами пополнилась труппа Псковского драмтеатра
11:41
Специализированный зал для самбо открыли в Пскове
10:43
Флешмоб «На Псковщине начинается Россия» пройдет в Пскове 23 августа
09:54
Более 43 млн рублей направят на строительство станции очистки питьевой воды в Псковском районе
22:25
Дания может продать Гренландию
19:58
75-летие образования Псковской области отпразднуют 23 августа
Еще новости
Общество

Солод из Бельгии развернули на границе в Псковской области

На российско-латвийской границе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе запрещен ввоз 19,4 тонн ячменного солода для пивоваренного производства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Продукция, произведённая в Бельгии, следовала из Латвии в адрес юридического лица, зарегистрированного в Москве. Однако выяснилось, что представленный на партию подкарантинной продукции реэкспортный фитосанитарный сертификат недействителен, так как в приложении к сертификату неверно указан его номер.

Ввоз ячменного солода на территорию Евразийского экономического союза запрещён. По факту выявленного нарушения в отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Шесть новостроек в Пскове посетят участники спецтура 24 августа
21 августа 2019
Шесть новостроек в Пскове посетят участники спецтура 24 августа
Двумя новыми артистами пополнилась труппа Псковского драмтеатра
21 августа 2019
Двумя новыми артистами пополнилась труппа Псковского драмтеатра
Специализированный зал для самбо открыли в Пскове
21 августа 2019
Специализированный зал для самбо открыли в Пскове
Флешмоб «На Псковщине начинается Россия» пройдет в Пскове 23 августа
21 августа 2019
Флешмоб «На Псковщине начинается Россия» пройдет в Пскове 23 августа
Более 43 млн рублей направят на строительство станции очистки питьевой воды в Псковском районе
21 августа 2019
Более 43 млн рублей направят на строительство станции очистки питьевой воды в Псковском районе
Дания может продать Гренландию
20 августа 2019
Дания может продать Гренландию
75-летие образования Псковской области отпразднуют 23 августа
20 августа 2019
75-летие образования Псковской области отпразднуют 23 августа
85-летие отметил псковский Горводоканал
20 августа 2019
85-летие отметил псковский Горводоканал

Идет загрузка...