Солод из Бельгии развернули на границе в Псковской области

11:34, 21 августа 2019, ПАИ

На российско-латвийской границе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе запрещен ввоз 19,4 тонн ячменного солода для пивоваренного производства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Продукция, произведённая в Бельгии, следовала из Латвии в адрес юридического лица, зарегистрированного в Москве. Однако выяснилось, что представленный на партию подкарантинной продукции реэкспортный фитосанитарный сертификат недействителен, так как в приложении к сертификату неверно указан его номер.

Ввоз ячменного солода на территорию Евразийского экономического союза запрещён. По факту выявленного нарушения в отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении.