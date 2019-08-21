Сливочное масло и сметана подешевели в магазинах Псковской области

15:21, 21 августа 2019, ПАИ

Сливочное масло и сметана подешевели в магазинах Псковской области в период с 13 по 19 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.

Масло вместо 590 рублей за килограмм стоит теперь 588 рублей, сметана - 200 рублей вместо 203. Ценники на сахар «полегчали» на один рубль и теперь этот продукт стоит 34 рубля за кило. Продолжают дешеветь и сезонные овощи: картофель, капуста, лук, морковь, огурцы, помидоры.

Цены на говядину, баранину и свинину, варёную колбасу и мясные консервы не изменились.