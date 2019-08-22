«Николсон бухает, печатает книгу и ломает дверь»: «Яндекс» проанализировал запросы пользователей, которые ищут названия забытых фильмов

09:08, 22 августа 2019, ПАИ

Специалисты компании «Яндекс» изучили запросы пользователей, которые ищут фильмы только по их описаниям. Цель - выяснить, какие детали картин чаще всего запоминаются и какие моменты сильнее всего впечатляют зрителей.

В частности, в воспоминаниях о российском кино у пользователей больше всего фигурируют «подруги» и «менты», в советском – зачастую «пьют» и «поют». В Турции – «невесты» и «богатые парни», в Индии – «братья» и «крокодилы». «Дерутся» и «летают» чаще всего в китайских фильмах, а «худеют», «попадают в тюрьму» и «переезжают» - в американских.

«Многие запросы ставят нас в тупик, например [фильм в котором змея молилась вместе с человеком]. Совершенно неясно, что за фильм имеется в виду, хотя очень интересно. Мы сделали возможность делиться запросами — может, друзья подскажут, о чём речь, а заодно узнают о нашем исследовании», - отметили в компании.

Кроме того, аналитики «Яндекса» решили выяснить, чем запоминаются самые распространенные персонажи лент – женщины, парни, боги и демоны, а также агенты и вампиры. В итоге оказалось, что для женщин характерно то, что они кого-то рожают, а для парней – видят: девушек, призраков и будущее. Вселяется, охотится и забирает – демон, а агент – внедряется и спасает. Вампиры же, согласно воспоминаниям пользователей, чаще всего влюбляются, а не кусают.

На странице исследования, помимо постеров фильмов, составленных с использованием нелепых запросов пользователей, можно также обнаружить и мини-игру, где нужно по фразам или отдельным словам попытаться угадать о каком фильме идет речь.