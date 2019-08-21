В Греции погиб ценитель псковских икон Михаил Абрамов

15:45, 21 августа 2019, ПАИ

В Греции при крушении вертолёта 20 августа погиб ценитель псковских икон, меценат, основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском музее-заповеднике.

«На протяжении всего времени сотрудничества с Михаилом Юрьевичем и его детищем - Музеем русской иконы - мы всматривались в его жизнь, где было много достойного, светлого, великого. Сколько возможностей познакомиться с таким явлением, как русская икона, появилось для людей благодаря делу его жизни», - говорится в сообщении музея.

В 2018 году икона «Встреча праведных Иоакима и Анны у Золотых ворот» (XVI века) из собрания Псковского музея-заповедника выставлялась в музее, покровителем которого был Михаил Абрамов. Также в постоянной экспозиции в учреждении находятся и другие произведения псковских мастеров.