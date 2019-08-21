Соглашение о сотрудничестве по популяризации самбо подписали в Псковской области

16:26, 21 августа 2019, ПАИ

21 августа в Псковской области органы исполнительной власти и спортивные организации подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на популяризацию самбо в регионе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Документ подписали представители комитетов по спорту и образованию Псковской области, Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, псковского регионального отделения «Всероссийской федерации самбо», клуба спортивных единоборств «Отечество — Псковской области» и общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России».

Соглашение направлено на сотрудничество в сфере патриотического воспитания детей и молодежи, продвижение проектов «Самбо в школу», «Самбо в ГТО», «Студенческое самбо», «Открытый мир самбо» в Псковской области, проведение образовательных мероприятий и распространение успешных образовательных практик.

Президент «Всероссийской федерации самбо» Сергей Елисеев во время подписания соглашения вручил спортсмену Павлу Иванову сертификат посла проекта «Самбо в школу» в Псковской области. Теперь пскович будет продвигать ценности самбо в регионе.

Всероссийский форум «Дни самбо в Псковской области» впервые проходит в Пскове. Сегодня в его рамках в лицее «Развитие» открыли специализированный спортивный зал для занятий по самбо, а также в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» состоялась конференция «Итоги и перспективы развития самбо в системе образования». Мероприятие проходит при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.