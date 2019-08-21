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Спорт

Михаил Ведерников о форуме самбо: Это заметный шаг к реализации спортивных проектов

В Пскове в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» в рамках форума «Дни самбо в Псковской области» состоялась конференция «Итоги и перспективы развития самбо в системе образования».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, первый заместитель губернатора Вера Емельянова зачитала участникам конференции приветственный адрес главы региона Михаила Ведерникова. «Самбо — самый массовый вид единоборств в Псковской области. Ежегодно здесь проводятся турниры, охватывающие большое количество спортсменов разных возрастов. Псковские самбисты успешно представляют регион на отечественных и зарубежных соревнованиях. Форум — заметный шаг к реализации проектов «Самбо в школу», «Самбо в ГТО» и «Студенческое самбо», благодаря которым по всей стране появятся новые спортивные залы, новые клубы для молодежи», — подчеркивалось в тексте приветственного адреса Михаила Ведерникова.

Губернатор также отметил, что Псковская область готова к конструктивному сотрудничеству с всероссийской федерацией самбо, и выразил надежду, что их совместная работа будет результативной.

Также к участникам мероприятия с помощью видеосвязи обратился сопредседатель попечительского совета «Всероссийской федерации самбо», заместитель председателя совета безопасности России Рашид Нургалиев. Он отметил важность проведения всероссийского форума по популяризации изучения единоборств в Псковской области. Рашид Нургалиев также выразил уверенность, что в учебных заведениях региона изучение самбо будет способствовать не только физическому развитию детей, но и познанию истории своей страны, гармоничному развитию в целом. Он пожелал учителям, тренерам, наставникам неиссякаемой энергии, успехов и новых достижений.

Президент «Всероссийской федерации самбо» Сергей Елисеев отметил, что изучение самбо в школах позволит детям овладеть множеством полезных навыков. «Псковская область стала 48 регионом, который присоединился к программе «Самбо в школе». В общей сложности в ней принимают участие более 800 образовательных учреждений. Всего самбо занимаются более 500 тысяч человек из 83 регионов России», — отметил он.

В Псковской области есть база для реализации проекта «Студенческое самбо» — Псковский государственный университет. Открытие специализированного спортзала позволит юным спортсменам продолжать занятия этим видом единоборств уже во время обучения в вузе.

В этот же день в лицее «Развитие» в Пскове открыли специализированный спортивный зал для занятий по самбо. С нового учебного года в учреждении будут проводиться уроки по изучению приемов данного единоборства. Такой же зал самбо в ближайшее время появится в средней школе № 1 Великих Лук.

Форум «Дни самбо в Псковской области» проходит при поддержке губернатора региона Михаила Ведерникова.

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