Дом предводителя дворянства продан в Пскове

18:49, 21 августа 2019, ПАИ

Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области продал объект культурного наследия федерального значения «Дом предводителя дворянства» XVII века с земельным участком на улице Советской, 52а за 4 млн 558 тысяч рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете, конкурс по продаже имущества состоялся 21 августа и признан состоявшимся.

В первый раз здание выставлялось на торги в 2017 году, но они были признаны несостоявшимися. В июне 2016 года у здания обрушилась часть стены.

Дом предводителя дворянства является частью уникального памятника архитектуры - комплекса памятников Романовой горки. Здание построено в XVII веке. В 1724 году камергер Псковской провинции Алексей Яхонтов купил его у графа Петра Апраксина. После Октябрьской революции до 1951 года здание занимал народный суд. В 1960-е годы оно использовалось под общежитие культпросветучилища, затем там находилась Псковская областная филармония.