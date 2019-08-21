0
20:11
Более 200 мероприятий пройдут в Псковской области в День российского флага
19:30
УФПС Псковской области опровергло слухи о закрытии отделения почты в деревне Писковичи
17:51
Как подготовить ребенка к школе
17:16
Синенький цветочек: В Псковской области возрождают забытые традиции
16:47
Псков намерен включить в список ЮНЕСКО «вторую волну» объектов
16:05
Михаил Ведерников о формировании команды: Пришлось бороться с формализмом и равнодушием
16:01
Tele2 гарантирует псковичам лучшую цену
Еще новости
Общество

Дом предводителя дворянства продан в Пскове

Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области продал объект культурного наследия федерального значения «Дом предводителя дворянства» XVII века с земельным участком на улице Советской, 52а за 4 млн 558 тысяч рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете, конкурс по продаже имущества состоялся 21 августа и признан состоявшимся.

В первый раз здание выставлялось на торги в 2017 году, но они были признаны несостоявшимися. В июне 2016 года у здания обрушилась часть стены. 

Дом предводителя дворянства является частью уникального памятника архитектуры - комплекса памятников Романовой горки. Здание построено в XVII веке. В 1724 году камергер Псковской провинции Алексей Яхонтов купил его у графа Петра Апраксина. После Октябрьской революции до 1951 года здание занимал народный суд. В 1960-е годы оно использовалось под общежитие культпросветучилища, затем там находилась Псковская областная филармония.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 200 мероприятий пройдут в Псковской области в День российского флага
21 августа 2019
Более 200 мероприятий пройдут в Псковской области в День российского флага
УФПС Псковской области опровергло слухи о закрытии отделения почты в деревне Писковичи
21 августа 2019
УФПС Псковской области опровергло слухи о закрытии отделения почты в деревне Писковичи
Синенький цветочек: В Псковской области возрождают забытые традиции
21 августа 2019
Синенький цветочек: В Псковской области возрождают забытые традиции
Псков намерен включить в список ЮНЕСКО «вторую волну» объектов
21 августа 2019
Псков намерен включить в список ЮНЕСКО «вторую волну» объектов
Михаил Ведерников о формировании команды: Пришлось бороться с формализмом и равнодушием
21 августа 2019
Михаил Ведерников о формировании команды: Пришлось бороться с формализмом и равнодушием
Tele2 гарантирует псковичам лучшую цену
21 августа 2019
Tele2 гарантирует псковичам лучшую цену
Актёры Псковского драмтеатра сыграли свадьбу
21 августа 2019
Актёры Псковского драмтеатра сыграли свадьбу
В Псковской области на подарочные сертификаты новорожденным тратят 40 млн рублей
21 августа 2019
В Псковской области на подарочные сертификаты новорожденным тратят 40 млн рублей

Идет загрузка...