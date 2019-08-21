Молодого себежанина осудят за незаконное проживание в доме водителя автобуса

20:26, 21 августа 2019, ПАИ

21-летний житель Себежа незаконно проживал в квартире соседа, который работал водителем автобуса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Псковской области.

В мае-июне 2019 года молодой человек поссорился с родителями, после чего через окно незаконно проник в дом соседа. Там злоумышленник жил, пока сосед находился в командировке. Как пояснили в пресс-службе, молодой себежанин своими действиями нарушил его право на неприкосновенность жилища (часть 1 статьи 139 УК РФ).

Следователи собрали необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.