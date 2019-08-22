Минфин выступил против продажи алкоголя с 21 года

09:42, 22 августа 2019, ПАИ

Минфин выступил против продажи алкоголя с 21 года, сообщает газета «Известия».

«По Конституции граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права, что связано с достижением физической и психологической зрелости», — подчеркнули в Минфине.

Ранее Минздрав представил на межведомственное согласование проект закона, согласно которому лица младше 21 года не смогут покупать алкоголь крепостью выше 16,5%. Инициативу поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде, Минспорте, Минобороны, Роспотребнадзоре и Росмолодежи.

Против выступило Минэкономразвития. Министерство провело оценку регулирующего воздействия законопроекта и по ее итогам дало негативное заключение. По мнению председателя правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексея Шабашова, в настоящее время запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 18 лет, не соблюдается, поэтому нет смысла менять существующий уровень.