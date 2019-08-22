0
10:41
Помощник митрополита станет гостем ПАИ-live
10:33
Михаил Ведерников взял на контроль вопрос оказания медпомощи пострадавшим в аварии в Подмосковье
10:20
Власти Пскова поздравили горожан с Днем Государственного флага РФ
09:39
Александр Котов: Трёхцветный триколор олицетворяет неразрывную многовековую связь между поколениями
09:14
Михаил Ведерников: Флаг России помогает нам помнить о традиционных ценностях
23:00
Водяной смерч прошел у берегов Эстонии
21:35
Депутаты осмотрели муниципальные бани Пскова
Еще новости
Общество

Минфин выступил против продажи алкоголя с 21 года

Минфин выступил против продажи алкоголя с 21 года, сообщает газета «Известия».

«По Конституции граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права, что связано с достижением физической и психологической зрелости», — подчеркнули в Минфине.

Ранее Минздрав представил на межведомственное согласование проект закона, согласно которому лица младше 21 года не смогут покупать алкоголь крепостью выше 16,5%. Инициативу поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде, Минспорте, Минобороны, Роспотребнадзоре и Росмолодежи.

Против выступило Минэкономразвития. Министерство провело оценку регулирующего воздействия законопроекта и по ее итогам дало негативное заключение. По мнению председателя правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексея Шабашова, в настоящее время запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 18 лет, не соблюдается, поэтому нет смысла менять существующий уровень. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Помощник митрополита станет гостем ПАИ-live
22 августа 2019
Помощник митрополита станет гостем ПАИ-live
Михаил Ведерников взял на контроль вопрос оказания медпомощи пострадавшим в аварии в Подмосковье
22 августа 2019
Михаил Ведерников взял на контроль вопрос оказания медпомощи пострадавшим в аварии в Подмосковье
Власти Пскова поздравили горожан с Днем Государственного флага РФ
22 августа 2019
Власти Пскова поздравили горожан с Днем Государственного флага РФ
Александр Котов: Трёхцветный триколор олицетворяет неразрывную многовековую связь между поколениями
22 августа 2019
Александр Котов: Трёхцветный триколор олицетворяет неразрывную многовековую связь между поколениями
Михаил Ведерников: Флаг России помогает нам помнить о традиционных ценностях
22 августа 2019
Михаил Ведерников: Флаг России помогает нам помнить о традиционных ценностях
Водяной смерч прошел у берегов Эстонии
21 августа 2019
Водяной смерч прошел у берегов Эстонии
Депутаты осмотрели муниципальные бани Пскова
21 августа 2019
Депутаты осмотрели муниципальные бани Пскова
Более 200 мероприятий пройдут в Псковской области в День российского флага
21 августа 2019
Более 200 мероприятий пройдут в Псковской области в День российского флага

Идет загрузка...