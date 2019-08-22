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Общество

Помощник митрополита станет гостем ПАИ-live

22 августа в 14:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет помощник митрополита псковского и порховского Тихона, координатор от церковно – общественного совета по защите от алкогольной угрозы Николай Крутов.

С 23 по 25 августа в Пскове состоится Всероссийский профессионально-общественный форум «За ЗОЖ». Он проходит по инициативе митрополита Тихона и при поддержке губернатора Михаила Ведерникова, министерства просвещения. Николай Крутов — один из организаторов форума, на который приедут около 500 представителей 60 российских регионов. Форум должен дать старт всероссийской кампании по разработке методики поддержки здорового образа жизни и борьбы с алкогольной и наркотической угрозами.

В прямом эфире Николай Крутов расскажет о программе форума, о главных спикерах площадки, о мастер-классах для молодежи, на которых участники получат навыки здорового образа жизни. Вопросы помощнику митрополита можно оставить на странице ПАИ-live.

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