0
13:22
Свыше 500 человек приедут в Псков на форум «За ЗОЖ»
11:49
Псков и Великие Луки вошли в число самых тихих городов России
11:25
Проект из Пскова победил в конкурсе Росмолодёжи
10:40
Маршрут «Санкт-Петербург - Псков» попал в пятёрку популярных направлений поезда «Ласточка»
10:27
Программа Дня города Великие Луки: Что и где пройдет
09:57
Как наследникам получить пенсионные накопления родственников
14:07
Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с гроз
Еще новости
Общество

Свыше 500 человек приедут в Псков на форум «За ЗОЖ»

Всероссийский открытый профессионально-общественный форум «За ЗОЖ» пройдет в Пскове 23-25 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, на форум приедут свыше 500 человек более чем из 60 регионов страны.

В рамках мероприятия состоятся Всероссийская практическая конференция «Современные подходы, технологии, модели и практики по формированию у детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни» и молодежная АНТИконфереция «Вместе ЗДОРОВО шагать!».

Также участникам презентуют успешные региональные практики по использованию инновационных технологий, методик, учебно-методического обеспечения, направленного на формирование у детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни.

Участниками круглых тематических столов станут губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Патриаршего совета по культуре, сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы Леонид Варламов и митрополит Псковский и Порховский Тихон, а также представители общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело».

В ходе мероприятий участники поделятся опытом взаимодействия педагогической и родительской общественности, представителей научных организаций, детей и молодежи по вопросам реализации мероприятий пропаганды здорового образа жизни.

Кроме того, сформируют лидерский штаб и разработают стратегию всероссийского молодежного движения «За ЗОЖ». Также планируется подвести итоги конкурса «Лучший социальный проект».

В пресс-службе добавили, что проведение форума в Пскове стало возможным благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова и достигнутым им договоренностям с министерством просвещения России.

ПРОГРАММА ФОРУМА

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Свыше 500 человек приедут в Псков на форум «За ЗОЖ»
19 августа 2019
Свыше 500 человек приедут в Псков на форум «За ЗОЖ»
Псков и Великие Луки вошли в число самых тихих городов России
19 августа 2019
Псков и Великие Луки вошли в число самых тихих городов России
Проект из Пскова победил в конкурсе Росмолодёжи
19 августа 2019
Проект из Пскова победил в конкурсе Росмолодёжи
Маршрут «Санкт-Петербург - Псков» попал в пятёрку популярных направлений поезда «Ласточка»
19 августа 2019
Маршрут «Санкт-Петербург - Псков» попал в пятёрку популярных направлений поезда «Ласточка»
Как наследникам получить пенсионные накопления родственников
19 августа 2019
Как наследникам получить пенсионные накопления родственников
Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с гроз
18 августа 2019
Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с гроз
47 тысяч рублей собрали псковичи для Киры Дегтярёвой на «Медовом фестивале»
18 августа 2019
47 тысяч рублей собрали псковичи для Киры Дегтярёвой на «Медовом фестивале»
Танцы, песни, игры и подарки «Медового фестиваля» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 августа 2019
Танцы, песни, игры и подарки «Медового фестиваля» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...