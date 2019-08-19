Свыше 500 человек приедут в Псков на форум «За ЗОЖ»

13:22, 19 августа 2019, ПАИ

Всероссийский открытый профессионально-общественный форум «За ЗОЖ» пройдет в Пскове 23-25 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, на форум приедут свыше 500 человек более чем из 60 регионов страны.

В рамках мероприятия состоятся Всероссийская практическая конференция «Современные подходы, технологии, модели и практики по формированию у детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни» и молодежная АНТИконфереция «Вместе ЗДОРОВО шагать!».

Также участникам презентуют успешные региональные практики по использованию инновационных технологий, методик, учебно-методического обеспечения, направленного на формирование у детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни.

Участниками круглых тематических столов станут губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Патриаршего совета по культуре, сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы Леонид Варламов и митрополит Псковский и Порховский Тихон, а также представители общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело».

В ходе мероприятий участники поделятся опытом взаимодействия педагогической и родительской общественности, представителей научных организаций, детей и молодежи по вопросам реализации мероприятий пропаганды здорового образа жизни.

Кроме того, сформируют лидерский штаб и разработают стратегию всероссийского молодежного движения «За ЗОЖ». Также планируется подвести итоги конкурса «Лучший социальный проект».

В пресс-службе добавили, что проведение форума в Пскове стало возможным благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова и достигнутым им договоренностям с министерством просвещения России.

ПРОГРАММА ФОРУМА