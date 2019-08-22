Начался ПАИ-live с помощником псковского митрополита (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

13:58, 22 августа 2019, ПАИ

Началась видеотрансляция из редакции Псковского агенства информации, гость прямого эфира проекта ПАИ-live - помощник митрополита псковского и порховского Тихона, координатор от церковно – общественного совета по защите от алкогольной угрозы Николай Крутов.

С 23 по 25 августа Псков принимает Всероссийский профессионально-общественный форум «За ЗОЖ». Форум проводится по инициативе митрополита Тихона, при поддержке губернатора Михаила Ведерникова и министерства просвещения. Ожидается, что площадка соберет 500 представителей 60 российских регионов. Форум "За ЗОЖ" станет началом всероссийской кампании по созданию методики поддержки здорового образа жизни и борьбы с алкогольной и наркотической угрозами.

В прямом эфире Николай Крутов расскажет о программе форума, о главных спикерах площадки, о мастер-классах для молодежи, на которых участники получат навыки здорового образа жизни. Вопросы помощнику митрополита можно оставить на странице ПАИ-live.