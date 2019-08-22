0
16:01
Системы безопасности в автобусах проверяет Росстандарт из-за большого количества ДТП
15:38
Михаил Ведерников: Жители Псковской области берегут и приумножают наследие предков
15:20
Тур по новостройкам в Пскове: Когда проходит и как стать участником
15:13
Жители нескольких псковских деревень пожаловались Александру Котову на незаконную вырубку леса
13:58
Начался ПАИ-live с помощником псковского митрополита (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
12:14
Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдёт в Пскове 28 сентября
11:37
Налог на туристов хотят ввести в Риге
Еще новости
Общество

Начался ПАИ-live с помощником псковского митрополита (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Началась видеотрансляция из редакции Псковского агенства информации, гость прямого эфира проекта ПАИ-live - помощник митрополита псковского и порховского Тихона, координатор от церковно – общественного совета по защите от алкогольной угрозы Николай Крутов.

С 23 по 25 августа Псков принимает Всероссийский профессионально-общественный форум «За ЗОЖ». Форум проводится по инициативе митрополита Тихона, при поддержке губернатора Михаила Ведерникова и министерства просвещения. Ожидается, что площадка соберет 500 представителей 60 российских регионов. Форум "За ЗОЖ"  станет началом всероссийской кампании по созданию методики поддержки здорового образа жизни и борьбы с алкогольной и наркотической угрозами.

В прямом эфире Николай Крутов расскажет о программе форума, о главных спикерах площадки, о мастер-классах для молодежи, на которых участники получат навыки здорового образа жизни. Вопросы помощнику митрополита можно оставить на странице ПАИ-live.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Помощник митрополита станет гостем ПАИ-live Состояние пострадавшего в смертельном ДТП под Псковом ребенка эксперты называют стабильным Начался ПАИ-live с замруководителя областной Госавтоинспекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН) Руководитель ГИБДД Псковской области станет гостем ПАИ-live ПАИ-live с Александром Седуновым: О новых школах, детских садах, школьной форме и покупке учебников Александр Седунов рассказал о планах по строительству и развитию детских садов в Псковской области Навигатор по дополнительному образованию запустят в Псковской области Заявка на строительство новой школы в Гдове направлена в Минпросвещения Более 150 школ Псковской области получат новое компьютерное оборудование Начался ПАИ-live с Александром Седуновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Системы безопасности в автобусах проверяет Росстандарт из-за большого количества ДТП
22 августа 2019
Системы безопасности в автобусах проверяет Росстандарт из-за большого количества ДТП
Михаил Ведерников: Жители Псковской области берегут и приумножают наследие предков
22 августа 2019
Михаил Ведерников: Жители Псковской области берегут и приумножают наследие предков
Жители нескольких псковских деревень пожаловались Александру Котову на незаконную вырубку леса
22 августа 2019
Жители нескольких псковских деревень пожаловались Александру Котову на незаконную вырубку леса
Начался ПАИ-live с помощником псковского митрополита (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
22 августа 2019
Начался ПАИ-live с помощником псковского митрополита (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдёт в Пскове 28 сентября
22 августа 2019
Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдёт в Пскове 28 сентября
Налог на туристов хотят ввести в Риге
22 августа 2019
Налог на туристов хотят ввести в Риге
Все образовательные учреждения Псковской области допущены к новому учебному году
22 августа 2019
Все образовательные учреждения Псковской области допущены к новому учебному году
Помощник митрополита станет гостем ПАИ-live
22 августа 2019
Помощник митрополита станет гостем ПАИ-live

Идет загрузка...