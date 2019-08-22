Автобус, перевернувшийся в Подмосковье, принадлежал московскому перевозчику

11:43, 22 августа 2019, ПАИ

Автобус, перевернувшийся в Подмосковье, принадлежал московскому перевозчику — ООО «Мобил Трак Центр», сообщили Псковскому агентству информации в Агентстве автомобильного транспорта по Псковской области. Перевозчика ожидает проверка как со стороны Ространснадзора, так и правоохранительными органами.

Авария с участием автобуса произошла 22 августа в 6:30 в Московской области. Водитель транспортного средства заснул и автобус опрокинулся с кювет. Среди пострадавших есть житель Псковской области.

Губернатор региона Михаил Ведерников взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим.