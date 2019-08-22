0
16:01
Системы безопасности в автобусах проверяет Росстандарт из-за большого количества ДТП
15:38
Михаил Ведерников: Жители Псковской области берегут и приумножают наследие предков
15:20
Тур по новостройкам в Пскове: Когда проходит и как стать участником
15:13
Жители нескольких псковских деревень пожаловались Александру Котову на незаконную вырубку леса
13:58
Начался ПАИ-live с помощником псковского митрополита (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
12:14
Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдёт в Пскове 28 сентября
11:37
Налог на туристов хотят ввести в Риге
Еще новости
Общество

Автобус, перевернувшийся в Подмосковье, принадлежал московскому перевозчику

Автобус, перевернувшийся в Подмосковье, принадлежал московскому перевозчику — ООО «Мобил Трак Центр», сообщили Псковскому агентству информации в Агентстве автомобильного транспорта по Псковской области. Перевозчика ожидает проверка как со стороны Ространснадзора, так и правоохранительными органами.

Авария с участием автобуса произошла 22 августа в 6:30 в Московской области. Водитель транспортного средства заснул и автобус опрокинулся с кювет. Среди пострадавших есть житель Псковской области.

Губернатор региона Михаил Ведерников взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Системы безопасности в автобусах проверяет Росстандарт из-за большого количества ДТП
22 августа 2019
Системы безопасности в автобусах проверяет Росстандарт из-за большого количества ДТП
Михаил Ведерников: Жители Псковской области берегут и приумножают наследие предков
22 августа 2019
Михаил Ведерников: Жители Псковской области берегут и приумножают наследие предков
Жители нескольких псковских деревень пожаловались Александру Котову на незаконную вырубку леса
22 августа 2019
Жители нескольких псковских деревень пожаловались Александру Котову на незаконную вырубку леса
Начался ПАИ-live с помощником псковского митрополита (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
22 августа 2019
Начался ПАИ-live с помощником псковского митрополита (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдёт в Пскове 28 сентября
22 августа 2019
Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдёт в Пскове 28 сентября
Налог на туристов хотят ввести в Риге
22 августа 2019
Налог на туристов хотят ввести в Риге
Все образовательные учреждения Псковской области допущены к новому учебному году
22 августа 2019
Все образовательные учреждения Псковской области допущены к новому учебному году
Помощник митрополита станет гостем ПАИ-live
22 августа 2019
Помощник митрополита станет гостем ПАИ-live

Идет загрузка...