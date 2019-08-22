Системы безопасности в автобусах проверяет Росстандарт из-за большого количества ДТП

16:01, 22 августа 2019, ПАИ

Комплексную проверку систем безопасности автобусов категорий М2 и М3 проводит Росстандарт из-за большого числа дорожно-транспортных происшествий в 2019 году. Как пишет ТАСС, соответствующие проверки организованы по поручению правительства России.

«Комплексные проверки проводятся в отношении систем и элементов пассивной и активной безопасности, в том числе с методами разрушающего контроля, включая опрокидывание автобуса, аналогичное случившему ДТП на трассе М-9 «Балтия» в Подмосковье», — приводит издание сообщение ведомства.

22 августа в 6:30 в Подмосковье опрокинулся автобус московского перевозчика, который ехал из Пскова в столицу. ДТП произошло из-за того, что водитель уснул за рулем. В числе пострадавших житель Псковской области. Оказание медицинской помощи взял на контроль губернатор региона Михаил Ведерников.