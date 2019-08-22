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Общество

Тревожными кнопками оборудованы все детсады и школы Пскова

Все образовательные учреждения Пскова оборудованы тревожными кнопками. Об этом 22 августа доложили представители управления образования администрации Пскова на городской антитеррористической комиссии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Также в 55 детских садах и 16 школах (57%) установлены входные домофоны, системы видеонаблюдения - в 23 школах (82%) и 21 детском саду (38%), профессиональная охрана осуществляется в 10 учреждениях (9%).

Для подготовки к новому учебному году из городского бюджета на ремонтные работы в муниципальных образовательных учреждениях выделены более 67 млн рублей. Из них на проведение капремонта ограждений были предусмотрены свыше 6 млн рублей. В частности, были обновлены ограждения вокруг территорий детских садов № 27 и № 37, а также лицеев № 10 и № 20.

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