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Общество

Присягу приняли молодые сотрудники следственного изолятора в Великих Луках

В Великих Луках в следственном изоляторе №2 УФСИН России по Псковской области состоялась церемония приведения к присяге молодых сотрудников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Вместе с принятием присяги также прошло торжественное построение с поднятием государственного флага Российской Федерации. С поздравительной речью выступил врио начальника следственного изолятора Сергей Жуков. Он напомнил об истории и значимости Дня государственного флага Российской Федерации.

После торжественного произнесения текста присяги молодых сотрудников учреждения поздравили заместители начальника следственного изолятора. Они пожелали недавно принятым на службу специалистам долгих лет службы, успехов в трудовой деятельности и стойкости духа.

Следующим этапом для новобранцев станет прохождение первоначальной профессиональной подготовки на базе Псковского филиала академии ФСИН России.

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