В тихом омуте: «Капкан» - злобные аллигаторы в гостях у Каи Скоделарио

18:18, 23 августа 2019, ПАИ

В прокат вышла картина «Капкан» хоррормейкера Александра Ажа с Каей Скоделарио в главной роли: еще один тесный триллер, где на общем фоне природной катастрофы разворачивается небольшая история отца и дочери, которые оказались в смертельной ловушке в собственном доме. О самых ярких моментах фильма рассказывает Муслим Камалов.

Штат Флорида охвачен ураганом «Венди» пятой категории, власти в панике эвакуируют население. И только студентка и по совместительству превосходная спортсменка-пловчиха Хэйли (Кая Скоделарио) после очередного турнира рвется назад в родной городок, чтобы отыскать отца - Дэйва (Барри Пеппер) - ведь тот по какой-то причине не отвечает на звонки. Пробравшись в дом, Хэйли обнаруживает отца в подвале без сознания, позже в дом пробираются еще и наглые огромные аллигаторы.

Девушке удается привести отца в чувство, он оказывается сильно ранен и не может нормально передвигаться. Постепенно город уходит под воду и вот-вот должно прорвать местную дамбу, а Хэйли с Дэйвом оказываются в смертельной ловушке в компании крокодилов.

Александр Ажа – мастер на все руки по части эффектных авторских хорроров, его «У холмов есть глаза» (2006) в свое время навели знатного шороху в кинематографе. За это время режиссер успел подняться с постановщика нишевых низкобюджетных лент и неплохо закрепился в своем любимом жанре отчего ему стали доверять крупные студийные проекты. После «Зеркал» у Ажа возникла нездоровая тяга к воде, впрочем, такой период, кажется, настает в определенный момент в карьере всех хоррормейкеров. Так на свет появились кровожадные «Пираньи 3D» - своеобразный пламенный привет картине Джо Данте 1978 года. И вот после детективной «Девятой жизни Луи Дракса» Ажа берется за привычную стихию.

В случае с «Капканом», кажется, невозможно избежать сравнения с недавней «Синей бездной» Йоханнеса Робертса: все-таки обе ленты эксплуатируют одну и ту же схему и помещают героев в практически идентичную среду выживания. В этой гонке вооружений в победители вырывается, безусловно «Капкан», а лента Робертса тянется где-то позади и оказывается на ее фоне бездарной пионерской страшилкой. Ажа все же демонстрирует лучшую работу как с пространством, так и с хронометражом и способен рациональнее распоряжаться заготовленными джампскейрами. В отличие от своего коллеги по цеху, Ажа прекрасно понимает, что на первый план в хоррорах нужно выносить именно атмосферу и грамотно пропитать все саспенсом, а не надеяться лишь на подкрашенную багровую воду, CG-акул или аллигаторов.

Глобальные декорации с разбушевавшимся ураганом отлично дополняют историю, с необходимой мощностью – постепенно - нагнетая обстановку, в которую помещены главные герои. Они, к слову, порой немного тянут картину на дно примитивных триллеров из нулевых своими странными необдуманными выходками: больше всех разум здесь отказывает, естественно, у патрульных полицейских. Но эти мелкие торчащие сценарные нитки не сильно выделяются на общем облике ленты: все же в любой мясорубке, по законам жанра, должно найтись место глупейшим действиям персонажей в угоду зрелищности, бесперебойному функционированию аттракциона. Главными героями наоборот движет какая-то прям невероятная тяга к жизни отчего они практически не совершают ошибок (разве что ближе к финалу) и оказываются почти неуязвимыми, что, конечно, вызывает вопросы к создателям. На протяжении всего «Капкана» центральных персонажей будут грызть, кусать, царапать и даже отрывать конечности, но постоянно не доводить дело до конца, что, безусловно, прекрасно работает как прием давления на зрителя.

Честно отработанная жестокость фильма, без сомнений, его огромный плюс, несмотря на саму ситуацию, которая, на первый взгляд, кажется непозволительно абсурдной и нелепой, придавая при этом всему происходящему нужный градус реализма. Ко всему прочему «Капкан» — это еще до жути мерзкое кино: с самого начала вместе со Скоделарио вы окунетесь по самые уши в грязь и экскременты животных, проплывете по канализационной трубе и наглотаетесь мутной воды, а потом героически станцуете подводный вальс с зубастым аллигатором.

Лучшая в классе пловчиха - вовсе не прорывная роль Скоделарио и, по большому счету, кроме как ползать по подвалу, совать худенькие ручки куда попало и отрабатывать феминистскую повестку, в картине ей делать совершенно нечего. Она не то, чтобы сильно напрягается - не титанические, но минимальные усилия все же прикладывает - смотрится в этом образе, другими словами, вполне себе убедительно для уровня ленты. Ее напарник по несчастью – исчезнувший со всевозможных радаров, богом позабытый Барри Пеппер – почему-то весь фильм строит из себя ленивого Мэттью МакКонахи и в передышках между схватками с ящерами старается нагнать драмы, но выходит это у него, мягко говоря, не совсем хорошо. Можно даже сказать и так: на место Пеппер так и просится МакКонахи, а не его нелепая копия.

«Капкан» с виду ничем не примечателен: не опять, а снова столкнулись хищные животные и человек, все та же банально-развеселая расчленёнка – одна нога здесь, другая там - типичные сюжетные провисания и не самый оригинальный финал, предугадать который будет не так уж и сложно пока идут начальные титры. Несмотря на это у Ажа получилось снять крепкий камерный, пусть и одноразовый, survival-хоррор с весьма скрупулёзно проработанной атмосферой, всеми нужными жанровыми деталями и с добротным экшеном. Но из головы, конечно, не выходит одна интересная мысль: сцену с крокодильими яйцами точно подсмотрели у капитана Врунгеля.