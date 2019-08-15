Кровавый чилл: «Синяя бездна 2» - школьницы против акул в унылом хорроре Йоханнеса Робертса

15:49, 16 августа 2019, ПАИ

В кинотеатрах можно посмотреть ленту «Синяя бездна 2» - кровавый аква-хоррор Йоханнеса Робертса о громадной акуле, которая поселилась в древних подводных катакомбах Мехико и кошмарит местных школьниц. На жанровое дно погрузился Муслим Камалов.

Пухлогубая девочка Миа (Софи Нелисс) только что переехала с родителями в Мехико и ей здесь уже не нравится: в школе – постоянный буллинг, дома – доставучая мачеха с занудными «задушевными» разговорами и вычурная старшая сводная сестра Саша (Корина Фокс), которая все никак не станет родной. Однажды за семейным ужином отец Мии – Грант (Джон Корбетт) - предлагает сестрам провести уикенд вместе – сходить на подводную экскурсию, посмотреть на рыбок и найти, наконец-то, общий язык. Вместо этого Саша подбивает сестру променять скучное заурядное мероприятие на компанию своих развязных подружек – пробраться вместе с ними на безлюдный водоем, где их отдыху никто не сможет помешать.

Добравшись до места, подружки Саши рассказывают о потайном входе в древние затонувшие катакомбы ацтеков и, естественно, уговаривают остальных туда погрузиться и поглазеть на развалины. Но школьницы еще не знают, что там их поджидает гигантская белая акула.

Со времен первых «Челюстей» минуло, страшно подумать, больше 40 лет, но франшизу, благополучно запущенную Спилбергом, уже годами провожают в последний путь совсем другие режиссеры. Триллеры про акул, да и вообще про любых опасных морских тварей, полностью себя изжили и давненько перешли черту адекватности: кажется, что тему можно было с большим облегчением закрыть в тот момент, когда с громадной акулой эффектно расправился Джейсон Стэйтем. Поклон Спилбергу также отвесили в нескольких частях авторы фильма «Пираньи». Другими словами, пост-челюсти – изъезженное вдоль и поперек поле, посреди которого уже трудно будет вырастить что-либо более знаковое и удивительное для современного кинематографа и зрителей.

Правда вот британский режиссер Йоханнес Робертс, по всей видимости, все еще искренне верит в перерождение жанра, поэтому и снимает уже вторую свою ленту об одном и том же. Первая часть «Синей бездны» попала прямо в сердечко продюсерам из-за удачной концепции – скрещенные между собой два вида, а точнее хоррора: свирепая акула и замкнутое пространство, фильм, где на героев сваливается аж две сверхзадачи – не стать ужином в океане и выбраться из лабиринта. И если в первой части основной локацией служила по большей степени клетка в воде, то сиквел (никак, к слову, не связанный с первой лентой) загоняет персонажей в тесные жуткие катакомбы.

Для сиквела, впрочем, режиссер не старается лезть из кожи вон и придумывать что-то новое: все те же девочки по глупости попадают в аква-передрягу, части из них, ожидаемо, светит не самый лучший финал. При этом Робертс пытается усложнить свой фильм минимальной смысловой нагрузкой, повторяя за классиками сюжет с пубертатным подростком, который переживает трудный переезд и смерть близкого родственника, а ко всему не в состоянии найти общий язык со сводной сестрой. И ладно, если бы весь этот надуманный механизм хоть как-то работал, но на протяжении всего фильма больная тема будет всплывать всего пару раз и дальше, до самого финала, вы не вспомните о ее существовании. Да и Софи Нелисс, прямо скажем, не лучший вариант для изображения побитой жизнью застенчивой девочки: возможно, актриса она и талантливая, но в фильме постоянно уходит куда-то в тень и, до определенного момента, в «Бездне» солирует безупречная во всех смыслах дочка Сильвестра Сталлоне.

С формой у Робертса дела обстоят немного лучше: с теснотой, полутенями и мраком режиссер-ремесленник работает грамотно, в верном ритме настроен и саспенс – он имеет волнообразный эффект, усиливая свое действие в нужный момент и вовремя сбрасываясь до отметки ноль. «Бездна», на удивление, откровенно слаба в самом главном – экшене и страхе. Первый – поставлен из рук вон плохо и совсем безыдейно, последний – функционирует лишь на повторяющихся джампскейерах и скриммерах, при десятом появлении которых становится уже не до страха, а происходящее все больше начинает напоминать вот это. Возможно, фильм и держит всю дорогу в жутком нервном напряжении, но из-за многочисленных повторений одних и тех же заштампованных приемов и клише общая атмосфера ужаса размывается из-за чего Робертсу остается только зачем-то заигрывать со слоу-мо и открывать второе (а потом и третье) дно в финале. Апофеоз всего этого откровенно унылого зрелища, которое похоже на все на свете, в конечном итоге переходит все границы адекватности и, к сожалению, скатывается в сумбурную субстанцию.

Вторая «Синяя бездна» кажется шуткой Робертса, которую он повторил дважды, но она уже особо никого не смешит; а также большой белой, слепой акулой: зубы, вроде бы, заточены, но кусаться она не спешит, лишь с грустной мордой медленно проплывая мимо, задрав нос.