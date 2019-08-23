Железнодорожный переезд на улице Железнодорожной закроют в Пскове

12:59, 23 августа 2019, ПАИ

С 22:00 27 августа до 2:00 28 августа в Пскове будет закрыт для движения автотранспорта железнодорожный переезд станции «Псков - Туристский» (276-ой километр) на улице Железнодорожной.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, железнодорожный переезд будет закрыт в связи с проведением ремонтных работ.

Администрация Пскова просит учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.