0
14:00
Процветания и развития пожелал Псковской области Андрей Турчак
13:35
В Пскове прошел торжественный прием по случаю 75-летия образования региона
13:12
Новые ясли принимают детей Пскова и Псковского района на улице Пражской
11:57
Посвященная 75-летию образования Псковской области выставка открылась в Пскове
11:41
Владимир Путин поздравил жителей Псковской области с 75-летием образования региона
11:27
В Пскове может появиться новая гребная база спортшколы «Ника»
11:17
Михаил Ведерников поддержал инициативу о проведении масштабных соревнований по тайскому боксу в Псковской области
Еще новости
Общество

Железнодорожный переезд на улице Железнодорожной закроют в Пскове

С 22:00 27 августа до 2:00 28 августа в Пскове будет закрыт для движения автотранспорта железнодорожный переезд станции «Псков - Туристский» (276-ой километр) на улице Железнодорожной.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, железнодорожный переезд будет закрыт в связи с проведением ремонтных работ.

Администрация Пскова просит учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Процветания и развития пожелал Псковской области Андрей Турчак
23 августа 2019
Процветания и развития пожелал Псковской области Андрей Турчак
В Пскове прошел торжественный прием по случаю 75-летия образования региона
23 августа 2019
В Пскове прошел торжественный прием по случаю 75-летия образования региона
Новые ясли принимают детей Пскова и Псковского района на улице Пражской
23 августа 2019
Новые ясли принимают детей Пскова и Псковского района на улице Пражской
Посвященная 75-летию образования Псковской области выставка открылась в Пскове
23 августа 2019
Посвященная 75-летию образования Псковской области выставка открылась в Пскове
Владимир Путин поздравил жителей Псковской области с 75-летием образования региона
23 августа 2019
Владимир Путин поздравил жителей Псковской области с 75-летием образования региона
В Пскове может появиться новая гребная база спортшколы «Ника»
23 августа 2019
В Пскове может появиться новая гребная база спортшколы «Ника»
Михаил Ведерников поддержал инициативу о проведении масштабных соревнований по тайскому боксу в Псковской области
23 августа 2019
Михаил Ведерников поддержал инициативу о проведении масштабных соревнований по тайскому боксу в Псковской области
Пушкинский заповедник присоединился к акции «Ночь кино»
23 августа 2019
Пушкинский заповедник присоединился к акции «Ночь кино»

Идет загрузка...