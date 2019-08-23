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Общество

ФОТОФАКТ: Опочане пожаловались на высокую стоимость проезда до Пскова

Жители Опочки в социальных сетях пожаловались на высокую стоимость проезда в автобусе, который следует по маршруту «Опочка – Псков». Соответствующая жалоба размещена в группе «Опочка» в социальной сети «ВКонтакте».

«За 390 рублей от Опочки до Пскова везти на ПАЗике - это издевательство» - написал местный житель Игорь Тимофеев.

В комментариях к посту другие жители отмечают, что именно на этом маршруте самый дорогой билет и худшие автобусы. «Да они совсем обнаглели с этими ценами на билеты! Самое интересное, что автобусы, идущие из Опочки, стоят дороже, а комфортабельность на 2 из 5», - посетовала другая местная жительница.

Жители Опочки считают, что на таких автобусах невозможно нормально ездить. «Вот скоро ехать с детьми до Пскова, и не дай Бог ехать в таком автобусе, детей и так укачивает, а в таком даже подумать страшно, что будет», - высказалась опочанка Виктория Архипова.

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