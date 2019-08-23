Реверсивное движение на участках трасс М-9 и Р-56 введено в Псковской области

16:58, 23 августа 2019, ПАИ

В Псковской области с 22 августа на участках федеральных трасс М-9 «Балтия» «Москва - Волоколамск - граница с Латвией» и Р-56 «Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков» введено реверсивное движение из-за ремонтных работ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ремонтные работы подрядчики выполняют в рамках заключенных госконтрактов.

В частности, с 22 августа 2019 года по 16 ноября 2020 года будет проводиться капитальный ремонт водопропускной трубы на 510-ом километре трассы М-9 «Балтия» в Новосокольническом районе. Аналогичные работы ведутся на 507 и 509-ом километрах дороги, а в дальнейшем будут выполняться на 511, 514, и 546-ом километрах.

В Великолукском районе на 468-ом километре автомобильной дороги М-9 «Балтия» производятся планово-предупредительные работы на мосту через реку Ловать. Работы здесь будут вестись по 15 октября 2019 года.

С 22 августа 2019 года по 18 сентября 2020 года производится капитальный ремонт водопропускных труб на 179 и 186-ом километрах трассы Р-56 в Порховском и Псковском районах. Аналогичные работы ведутся на 193 и 195-ом километрах дороги Р-56, а в дальнейшем будут выполняться на 177, 176, 173 и 145-ом километрах.

В период ремонтных дорожных работ на участках данных трасс организовано реверсивное движение транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения транспорта ограничена до 50 километров в час.