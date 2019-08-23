УМВД: Шествие болельщиков футбольного клуба «Зенит - 2» в Пскове прошло без нарушений
Шествие болельщиков футбольного клуба «Зенит - 2» в Пскове к месту проведения матча прошло без нарушений общественного порядка 23 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
«В Псков прибыла значительная группа поддержки гостевой команды, — рассказали в ведомстве. — Полиция и Росгвардия обеспечили правопорядок и безопасность граждан, чтобы мероприятие доставило минимум неудобств».
Сейчас участники шествия находятся на стадионе «747», где дежурят полицейские, росгвардейцы и специалисты-кинологи.
Матч между «Зенит-2» и «Псков-747» проходит в рамках Олимп-Первенства России среди команд клубов профессиональной футбольной лиги сезона 2019-2020 (6-й тур).