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Общество

УМВД: Шествие болельщиков футбольного клуба «Зенит - 2» в Пскове прошло без нарушений

Шествие болельщиков футбольного клуба «Зенит - 2» в Пскове к месту проведения матча прошло без нарушений общественного порядка 23 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«В Псков прибыла значительная группа поддержки гостевой команды, — рассказали в ведомстве. — Полиция и Росгвардия обеспечили правопорядок и безопасность граждан, чтобы мероприятие доставило минимум неудобств».

Сейчас участники шествия находятся на стадионе «747», где дежурят полицейские, росгвардейцы и специалисты-кинологи.

Матч между «Зенит-2» и «Псков-747» проходит в рамках Олимп-Первенства России среди команд клубов профессиональной футбольной лиги сезона 2019-2020 (6-й тур).

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