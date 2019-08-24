Чемпионат мира по воркауту открылся в Пскове

13:24, 24 августа 2019, ПАИ

24 августа в Пскове на улице Воеводы Шуйского, 9 открылся силовой чемпионат мира по воркауту. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в нём принимают участие более 50 атлетов из более чем 18 стран. Псков представят спортсмены сообщества Street Workout Pskov.

Турнир проходит в два этапа: силовой и на выносливость. В последнем будут бороться не только мужчины, но и девушки. По результатам состязаний победители получат звание чемпиона мира по силовому воркауту в определенном весе.

Для гостей соревнований организованы силовые конкурсы и мастер-классы от профессиональных спортсменов всероссийского и мирового уровня.

Чемпионат проходит при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и проектного офиса «Команда 2018». Организаторами турнира выступают международная федерация воркаута. С програмой соревнований можно ознакомиться здесь>>>

В 2018 году в Пскове прошел один из этапов Кубка мира по воркауту, регион тогда посетили более 20 титулованных мировых спортсменов. Развитие воркаута в регионе — результат сотрудничества администрации Псковской области и Федерации воркаута России.