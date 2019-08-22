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Программа чемпионата мира по воркауту в Пскове: Где и что пройдёт

24 августа в Пскове на улице Воеводы Шуйского, 9 состоится силовой Чемпионат мира по воркауту, в котором примут участие более 50 атлетов из более чем 18 стран. Псков представят спортсмены сообщества Street Workout Pskov.

Турнир пройдет в два этапа: силовой и на выносливость. В последнем будут бороться не только мужчины, но и девушки. По результатам состязаний победители получат звание чемпиона мира по силовому воркауту в определенном весе.

Как рассказали Псковскому агентству информации в международной федерация воркаута, организаторы мероприятия подготовили для участников и зрителей соревнований развлекательную и спортивную программу.

Так, в 12:30 пройдёт конкурс для зрителей. В 12:40 псковичи и гости города смогут увидеть показательные выступления от Псковского движения Street Workout.

Официальное открытие силового чемпионата мира по воркауту состоится в 13:00. После этого пройдёт ряд отборов по категориям соревнований и показательные выступления.

В 13:40 пройдёт отбор в категории на выносливость среди мужчин, а в 15:50 – среди женщин.

В 15:40 пройдут показательные выступления псковских спортсменов, а в 16:50 - показательные выступления от танцевального коллектива Enamorados Latina.

Финал соревнований в категории на выносливость среди мужчин состоится 17:00, среди женщин – 18:30

Между финалами будут проходить показательные выступления. В 18:20 - от псковских спортсменов, включая Дениса Ефимова. В 19:30 – воспитанников отделения аэробики ДЮСШ «Гармония» Пскова.

В 19:40 начнутся соревнования в силовой категории. Спортсмены будут подтягиваться, отжиматься, приседать.

В 21:00 состоится общий сбор участников соревнований, после чего в 21:10 пройдёт церемония награждения победителей силового чемпионата мира по воркауту.

Чемпионат состоится при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и проектного офиса «Команда 2018». Организаторами турнира выступают международная федерация воркаута.

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