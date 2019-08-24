Митрополит Псковский и Порховский Тихон: Вредные привычки можно заменить лишь одним – жизнью

15:59, 24 августа 2019, ПАИ

Вредные привычки – алкоголь, табак и наркотики – можно заменить лишь одним – жизнью. Об этом 24 августа заявил сопредседатель церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы, председатель патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон журналистам в рамках всероссийского форума «За ЗОЖ», который проходит в псковском спортивно-развлекательном парке «Простория», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Ни для кого не секрет, что люди, которые переступают грань разумного, становятся проклятием для самих себя и своих близких. Причем переступить эту грань очень легко, человек сам этого не замечает, - отметил митрополит Тихон.

«Каждый из нас знает несчастных, абсолютно спившихся людей, которые говорят, что они не пьяницы. Это помрачение ума. Хуже нет морализировать на эту тему, хуже нет читать нравоучения, но напомнить и показать всю опасность этой грани, мне кажется, совершенно необходимо. Это то, чем мы сейчас и занимаемся», - добавил он.

Митрополит Тихон отметил, что Псковская область – особенный регион. «Когда встал вопрос о проведении форума, посвященного пропаганде здорового образа жизни, мы попросили, чтобы он прошел именно в Пскове, - рассказал он. - Радостно, что здесь так много псковичей, которые что-то интересное найдут тут для себя и дальше расскажут своим сверстникам».

Председатель патриаршего совета по культуре также рассказал, что по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в ближайшее время в школах региона будут представлены уроки для старшеклассников в рамках программы «Основы безопасности жизнедеятельности». На этих занятиях ребята увидят необычные ролики социальной рекламы, которые по инициативе владыки Тихона создали антиалкогольный проект «Общее дело» и кинокомпания «Мастерская».

«Они увлекательные, интересные, они тяжелые, по-настоящему страшные, но они отражают действительность, - отметил митрополит. - Посмотрев их, ребята уже сами задумаются, устремляются ли они со спринтерской скоростью по этому страшном пути, или все-таки они включают рассудок и берут ответственность за свою жизнь, жизнь своих близких, своих будущих детей, за саму Россию».

Митрополит Тихон также отметил, что пока организаторы форума «За ЗОЖ» ждут от мероприятия заинтересованности молодежи. «Это для начала. А дальше каждый найдет себе применение, дело по душе», - заключил митрополит.

Всероссийский открытый профессионально-общественный форум «За ЗОЖ» проходит в Пскове с 23 по 25 августа. Мероприятие проводится по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министерства просвещения России.