Пленарное заседание форума «За ЗОЖ» проходит в Пскове

10:13, 24 августа 2019, ПАИ

24 августа в Пскове в спортивно-развлекательном парке «Простория» проходит открытое пленарное заседание всероссийского общественно профессиональный форум «За ЗОЖ», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Спикерами выступают губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель патриаршего совета по культуре, сопредседатель церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы митрополит Псковский и Порховский Тихон и председатель правления общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело» Леонид Варламов.

В рамках форума с докладами и мастер-классами выступят представители образовательных, религиозных, общественных и научных организаций тематической направленности, поддерживающих здоровый образ жизни, представители научных учреждений системы образования и здравоохранения Российской Федерации.

На всероссийский открытый профессионально-общественный форум «За ЗОЖ», который проходит с 23 по 25 августа, приехали свыше 500 человек более чем из 60 регионов страны. Мероприятие проводится по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министерства просвещения России.

С полной программой форума можно ознакомиться здесь>>>