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Общество

Могилу старца Николая на острове Залита посетили губернатор Михаил Ведерников и митрополит Тихон

24 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон посетили могилу старца протоиерея Николая Гурьянова, которая находится на острове Залита, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Митрополит Тихон сослужил литию на могиле старца Николая Гурьянова, которая закончилась проповедью владыки у могилы. Митрополит отметил, что старец Николай был очень требовательным человеком, взыскательным, иногда даже резким, но всегда это шло от его любви к людям, желания исправить человека, поставить на путь, приводящий к Богу. «Мы надеемся на помощь этого старца и сегодня», - заключил он.

Кроме того, глава региона Михаил Ведерников и митрополит Тихон обсудили с местными жителями вопрос по созданию детского и подросткового православного лагеря. Губернатор предложил в следующем году сделать для этого дополнительную смену на месте лагеря в Себежском районе, где проходил форум «Без границ».

В свою очередь митрополит Тихон призвал сформировать родительский актив для этих целей. «Все православные лагеря делаются родителями, а мы поможем», - заключил он. 

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