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Общество

В 1,5 раза планируют снизить ущерб от лесных пожаров в Псковской области

К 2024 году власти Псковской области планируют снизить ежегодный размер ущерба от лесных пожаров до 11 млн рублей. Это в 1,5 раза ниже текущих показателей, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального комитета по природным ресурсам и экологии региона Виктора Мусатова.

По словам Виктора Мусатова, в 2019 году ущерб от лесных пожаров в Псковской области находится на уровне 17 млн рублей, а площадь погибших лесных насаждений составляет 0,3 тысяч гектара. Эти показатели к 2024 году планируется снизить в 1,5 раза.

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии также отметил, что Псковская область для предупреждения лесных пожаров и борьбы с ними по нацпроекту «Экология» планирует приобрести новую специализированную технику, в том числе тракторы, бульдозеры, чтобы можно было оперативно добраться в труднодоступные участки лесов и оперативно ликвидировать возгорание. По словам Виктора Мусатова, первая партия спецтехники поступит уже в этом году.

Общая площадь земель лесного фонда Псковской области составляет почти 2,4 млн гектаров. Площадь, где запрещена вырубка деревьев, составляет 650 тысяч гектаров. Площадь, где можно проводить сплошные рубки, составляет порядка 1,7 млн гектаров.

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