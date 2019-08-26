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Ветеринарные лекарства без лицензии продавал предприниматель в Пушкинских Горах

В Пушкинских Горах один из местных индивидуальных предпринимателей продавал ветеринарные лекарства без лицензии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пушкиногорского района.

Установлено, что в Пушкинских Горах предприниматель продавал ветеринарные лекарства на основании лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, действие которой не распространялось на территорию Пушкиногорского района. Тем самым гражданин нарушил российское законодательство.

Прокурор Пушкиногорского района в отношении индивидуального предпринимателя возбудил дело об административном правонарушении. Арбитражный суд Псковской области признал предпринимателя виновным в нарушении части 2 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации или без специального разрешения) и назначил ему наказание в виде предупреждения.

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