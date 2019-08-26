Перекресток Рижского проспекта и улицы Петровской отремонтируют в Пскове до 1 ноября

16:58, 26 августа 2019, ПАИ

До 1 ноября в Пскове будет отремонтирован участок дороги на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Рабочим предстоит уложить новое покрытие на площади 595 квадратных метров на Рижском проспекте в месте пересечения с улицей Петровской, и на улице Петровской — на площади 3 тысячи 716 квадратных метров. Работы планируется завершить до 1 ноября.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 млн 309 тысяч 459,16 рублей. Источником финансирования выступят федеральный (5 млн 323 тысяч 606,17 рублей) и областной (985 тысяч 852,99 рублей) бюджеты на 2019 год для реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

Аукцион по выбору подрядчика состоится 4 сентября.