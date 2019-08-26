0
23:32
Губернаторская повестка: Большой юбилей и форум «За ЗОЖ»
22:30
Выпускники ПсковГУ познакомились с работой псковских судебных приставов
21:18
Более 7,5 тыс первоклассников сядут за парты в новом учебном году в Псковской области
19:24
Михаил Ведерников съездил в Санкт-Петербург на «Ласточке»
18:08
Жители Псковской области в шоу «Голос»: Кто участвовал и какие этапы преодолел
16:38
25-летняя псковичка примет участие в шоу «Голос» на «Первом канале»
16:05
У инсталляции в Гдове украли «сердце»
Еще новости
Общество

Перекресток Рижского проспекта и улицы Петровской отремонтируют в Пскове до 1 ноября

До 1 ноября в Пскове будет отремонтирован участок дороги на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Рабочим предстоит уложить новое покрытие на площади 595 квадратных метров на Рижском проспекте в месте пересечения с улицей Петровской, и на улице Петровской — на площади 3 тысячи 716 квадратных метров. Работы планируется завершить до 1 ноября.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 млн 309 тысяч 459,16 рублей. Источником финансирования выступят федеральный (5 млн 323 тысяч 606,17 рублей) и областной (985 тысяч 852,99 рублей) бюджеты на 2019 год для реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

Аукцион по выбору подрядчика состоится 4 сентября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выпускники ПсковГУ познакомились с работой псковских судебных приставов
26 августа 2019
Выпускники ПсковГУ познакомились с работой псковских судебных приставов
Более 7,5 тыс первоклассников сядут за парты в новом учебном году в Псковской области
26 августа 2019
Более 7,5 тыс первоклассников сядут за парты в новом учебном году в Псковской области
Михаил Ведерников съездил в Санкт-Петербург на «Ласточке»
26 августа 2019
Михаил Ведерников съездил в Санкт-Петербург на «Ласточке»
25-летняя псковичка примет участие в шоу «Голос» на «Первом канале»
26 августа 2019
25-летняя псковичка примет участие в шоу «Голос» на «Первом канале»
У инсталляции в Гдове украли «сердце»
26 августа 2019
У инсталляции в Гдове украли «сердце»
Владелец полуразрушенного памятника архитектуры в центре Пскова продаёт квартиры
26 августа 2019
Владелец полуразрушенного памятника архитектуры в центре Пскова продаёт квартиры
Новая школа в Дно введена в эксплуатацию
26 августа 2019
Новая школа в Дно введена в эксплуатацию
Программа празднования 80-летия 76-й дивизии ВДВ в Пскове: Что посмотреть, когда и где пройдет
26 августа 2019
Программа празднования 80-летия 76-й дивизии ВДВ в Пскове: Что посмотреть, когда и где пройдет

Идет загрузка...