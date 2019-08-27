25 белорусских телят без документов не смогли попасть в Псковскую область

10:20, 27 августа 2019, ПАИ

В Невельском районе в деревне Лобок на границе с Белоруссией специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям пресекли ввоз 25 телят. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Животных везли из Республики Беларусь в Псковскую область без ветеринарных документов. Кроме того, у телят отсутствовали средства идентификации – ушные бирки, клейма и выщипы.

Перемещение телят по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате животных в Республику Беларусь.