Александр Котов пообещал содействовать избавлению учителей от чрезмерной бумажной работы

12:04, 27 августа 2019, ПАИ

Выступая на областном педагогическом совете 27 августа, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов пообещал содействовать избавлению учителей от чрезмерной бумажной работы. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Котов заметил, что День знаний - это праздник и для тех кто учит, и для тех кто учится. «Новый учебный год требует особой подготовки, вложений организационных, финансовых и физических сил. Огромное спасибо за ту работу, которую вы каждый год проводите по подготовке учебных заведений к новому учебному году, участвуя в этом лично», - обратился к педагогам Псковской области Александр Котов.

Он также упомянул об инициативе «Единой России» снизить бумажную нагрузку на учителей, избавив их от лишней бюрократии. Спикер Собрания отметил, что на базе законодательного органа состоялись дискуссионные площадки, по итогам которых подготовлены предложения. «Мы обязательно поддержим это и направим свои отзывы и предложения в Госдуму и Совет Федерации», - добавил Александр Котов.

В заключение он пожелал собравшимся здоровья, счастья, благополучия и успешной реализации творческих планов.

Александр Котов вручил почётные грамоты Псковского областного Собрания директору Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Призма» Галине Летовой и директору Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Николаю Соловьёву. Благодарственные письма от Собрания получили директор Локнянского сельскохозяйственного техникума Галина Артеменкова, заведующий областным институтом повышения квалификации работников образования Игорь Никитенок, директор Псковского агротехнического колледжа Сергей Янкин и директор Порховской школы-интерната Геннадий Рузанов.