Преподавательский состав обновился в псковской театральной студии «Гвозди»

11:55, 27 августа 2019, ПАИ

В новом сезоне в Пскове детская театральная мастерская «Гвозди» будет работать с обновленным преподавательским составом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Режиссёр Александр Суховский

Выпускник исторического факультета ПсковГУ. Работал учителем истории в средней школе. В 2016 году стал призёром городского конкурса педагогического мастерства «Педагогический дебют». В студенческие годы был актёром молодёжного театра при Псковском городском культурном центре, организовал студенческий фестиваль танца и пластики «PLASKEE».

В 2016 году Александр Суховский основал любительский молодежный театр «Nostos». На сегодняшний день в репертуаре театра уже три спектакля, поставленных молодым режиссёром.

Сейчас Александр Суховский заканчивает обучение в Белорусской государственной академии искусств по специальности «режиссёр драматического театра» и преподает на театральном отделении Псковского колледжа искусств.

Актриса Екатерина Красногирова

Окончила Волжский Университет имени В. Н. Татищева по специальности «артист драматического театра и кино». Работала в Драматическом театре «Колесо» и Молодёжном драматическом театре города Тольятти, в Пермском театре «У Моста».

Работала учителем музыки в средней школе, а также педагогом по актерскому мастерству, сценической речи, сценическому движению и танцу в детской школе искусств.

С 2018 года – актриса труппы Псковского театра драмы. Занята в спектаклях «Чук и Гек», «Жанна».

Театральный педагог Людмила Масленникова

Окончила Ярославский театральный институт по специальности «актер драматического театра и кино». В театральной педагогике с 1988 года. Ученики Людмилы Масленниковой поступают в театральные ВУЗы, работают в театрах России и за рубежом, снимаются в кино, преподают актёрские дисциплины, руководят театральными студиями.

Людмила Яковлевна – руководитель направления «Театральное творчество» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Член Союза театральных деятелей РФ, член Российской общественной академии голоса.

В детской театральной мастерской «Гвозди» идет набор учеников от 8 до 18 лет. Абитуриенту необходимо подготовить творческую визитную карточку (представиться и рассказать о себе в творческой форме), а также выучить небольшой текст по своему выбору (стихотворение, басня, прозаический отрывок).

Конкурс для поступления в младшую возрастную группу (8-12 лет) состоится 4 сентября в 18:00, в старшую группу (13-18 лет) - 5 сентября в 18:00.

Регулярные занятия в мастерской начнутся с 17 сентября.