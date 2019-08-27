Новый причал в деревне Толбица сможет принимать пассажирские и грузовые суда

14:01, 27 августа 2019, ПАИ

Новый причал в деревне Толбица Псковского района сможет принимать пассажирские и грузовые суда, сообщил заместитель главы Псковского района Святослав Колинко в эфире ПАИ-live.

Техзадание на строительство причала уже готово, объявлен аукцион по поиску подрядчика. Если в сентябре удастся его выбрать, то к декабрю, рассчитывает Святослав Колинко, на Залита построят новый причал.

«В проекте нормальный железобетонный причал, подъезд, освещение, охрана, туалеты, зона ожидания и парковки для туристических автобусов. Причал будут делать грузоподъемным, чтобы можно было грузить тяжёлое и крупное. Длина причальной зоны составит 27 метров», - утчонил Святослав Колинко.

Он также добавил, что причал будет находиться в собственности муниципалитета.

На острове Залита, одном из островов Талабского архипелага, планируется спроектировать велодорожки. Уже сегодня с этой целью на остров отправились специалисты.