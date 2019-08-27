Святослав Колинко: С компанией «Экопром» построена хорошая работа по вывозу мусора с острова Залита

14:13, 27 августа 2019, ПАИ

С региональным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов — компанией «Экопром» «построена очень хорошая работа по вывозу мусора с острова Залита», заявил заместитель главы Псковского района Святослав Колинко в прямом эфире проекта ПАИ-live 27 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он рассказал, что сотрудники регионального оператора соорудили две крытые площадки для накопления ТКО, откуда вывозят мусор раз в месяц. В ближайшее время установят дополнительную площадку. По его словам, местные жители сообщают, когда мусор накопился, после чего его вывозят.

Святослав Колинко добавил, что сейчас идет работа по поиску крупногабаритного плавательного средства для вывоза старой свалки с острова.