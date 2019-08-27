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Общество

Скончалась актриса Людмила Мальцева

27 августа в возрасте 69 лет скончалась заслуженная артистка России, актриса Людмила Мальцева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

«Сегодня, 27 августа, в День российского кино на 70-м году ушла из жизни талантливая актриса, педагог, культуролог, яркая, красивая женщина Людмила Васильевна Мальцева. Людмила Васильевна навсегда останется для нас примером таланта, женской красоты, обаяния, доброты. Светлая память!» - говорится на сайте.

Людмила Мальцева родилась 5 июля 1950 года в городе Кемерово. Окончила Театральное училище имени Щепкина. После этого училась в Сорбонне, где изучала культуру казачьей эмиграции в Париже. С 1975 по 1985 год Людмила Мальцева работала на студии «Центр-Научфильм».

Кинокарьера Людмилы Мальцевой стартовала в 1978 году. Она сыграла около 40 ролей в комедиях, мелодрамах, документальных фильмах, боевиках, драмах, детективах. Людмила Мальцева известна по ролям в сериалах «Бывших не бывает», «Мой любимый папа» и фильмах «Мы с дедушкой», «Пасечник», «Затеси», в том числе и документальных «По указке петь не буду сроду», «Посулила мне жизнь дороги ледяные».

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