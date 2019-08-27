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Общество

Около 75% детей Псковской области вовлечены в допобразование

В Псковской области около 75% детей обучается по программам системы дополнительного образования. Об этом заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на областном педагогическом совете, который прошёл 27 августа в Псковской инженерно-лингвистической гимназии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«Спектр предоставляемых услуг учреждениями дополнительного образования постоянно расширяется, причем с участием бизнес-структур и социально-ориентированных некоммерческих организаций», — заметил Александр Седунов. В настоящее время в Псковской области запущен навигатор дополнительного образования. На ресурсе представлено детальное описание более 1,1 тысяч учебных программ всех федеральных, региональных, муниципальных и частных учреждений дополнительного образования сфер культуры, образования и спорта, которые работают в Псковской области.

Участники августовского педагогического совета также обсудили перспективы развития системы образования в новом учебном году, вопросы модернизации материально-технической базы учреждений образования, дополнительные меры поддержки педагогов. 

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